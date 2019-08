Aggressione al sacrestano di Gallarate, interviene la Questura

La Questura di Varese, in attesa dell’iter giudiziario, ha deciso di intervenire con provvedimento amministrativo verso il 57enne, cittadino italiano pregiudicato, responsabile dell’aggressione a Deodatus Nduwimana, il sacrestano della basilica di Gallarate.

Dopo la formale querela, il Commissariato di Gallarate ha deferito all’Autorità Giudiziaria l’aggressore, per i reati di minacce gravi e lesioni, entrambe aggravate dalle finalità di discriminazione razziale.

Se ne occuperà il giudice, ma intanto la Questura ha deciso appunto di intervenire per via amministrativa. “Data la gravità dei provvedimenti e dei fatti”, il Questore Vicario Leopoldo Testa ha emesso un Avviso Orale nei confronti del responsabile del grave gesto. Misura che può precedere ulteriori misure amministrative (come l’allontanamento dalla città).

Deodatus Nduwimana, cittadino italiano ma di origine burundese, è in Italia da metà anni Novanta: è una presenza conosciuta in centro città ed è molto stimato soprattutto nella comunità cristiana di Gallarate.