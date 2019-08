Un Ferragosto da non perdere al Main Summer Club di Mercallo

Dopo le migliorie effettuate, la tanto attesa riapertura della Bio-Piscina di Mercallo ha mostrato al pubblico il risultato del nuovo investimento fatto sulla caratteristica piscina: nella grande vasca adatta a grandi e piccini, gli ospiti troveranno acqua cristallina ricavata da un innovativo filtro-depurazione a base di ozono.

Sarà possibile respirare aria di relax nella natura incontaminata attorno alla location o lasciarsi contagiare dall’energia dei ragazzi dello staff: tutte le domeniche, infatti, dopo le ore 16.00, il Main Summer Club si trasforma e grazie all’animazione accenderà la voglia di scatenarsi nel ballo e del divertimento.

L’orario prolungato fino alle 19.00 tenterà i presenti per un aperitivo dal venerdì alla domenica, o una cena in riva al Lago di Comabbio presso il rinomato ristorante La Lanterna sul Lago dove sarà possibile gustare le delizie dello Chef Emanuele e del suo staff.

In occasione del 14 e 15 agosto è stato pensato un menù d’eccezione tutto da scoprire.

Da giugno, sotto la cura di iCom Srl e la direzione artistica di Special Events – rappresentata da Marco Luciano, Carlo Vicini, Paolo Sacco, Alessandro Limonta e Francesco Cerati – il Main Summer Club fa ballare ogni fine settimana i propri ospiti a ritmo di musica house, deep, elettronica, commerciale e dance anni ’90.

Ogni sabato sera è in programma un evento diverso che accompagna i weekend estivi regalando serate esclusive.

Ferragosto al Main Summer Club

Dopo il successo dello scorso anno, anche per il 2019 il Main Summer Club ha deciso di festeggiare insieme ai suoi ospiti il Ferragosto. DJ e intrattenimento per tutta la settimana (lunedì 12 escluso per chiusura), Hawaian Party mercoledì 14 agosto e una giornata intera, quella del 15 agosto, dedicata a grigliate, nuotate in piscina e drink.

Info, contatti e prenotazioni

☎ +39 392.1384999

Main Summer Club

Via al Lago 260 Mercallo (VA)