Un Gran Galà per l’Anffas di Luino

Anffas Luino con il suo consiglio direttivo completamente rinnovato nel dicembre scorso, ha individuato come prioritario tra gli obiettivi fissati per il 2019, il rilancio del Centro Socio Educativo per persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo che gestisce e che ha sede a Luino in Piazza Aldo Moro 6. Lo scopo è di offrire nuove e stimolanti opportunità ai propri utenti e rendere le loro giornate ricche di nuovi stimoli e conoscenze.

Con il laboratorio di pittura, quello musicale, la scuola di cucina, l’ora di nuoto, l’orto botanico, l’attività di equitazione, quotidianamente il tempo viene organizzato dagli educatori, aiutati dai volontari, in un tempo di qualità da vivere tutti insieme in un clima di spensieratezza, di accoglienza e di partecipazione attiva.

L’ 11 ottobre, nella bella e suggestiva cornice del Camin Hotel di Colmegna, si svolgerà il Gran Galà ” Insieme per un progetto”, evento voluto dal presidente di Anffas Luino, Emilia Palazzo, momento conviviale che si trasforma in aiuto concreto a favore della riqualificazione dei locali del Centro Socio Educativo Anffas Luino per offrire ai propri ospiti un ambiente moderno, allegro, funzionale, dove poter vivere esperienze significative sentendosi a casa.

Per info: sede Luino 0332/535277- Emilia Palazzo 389/1162910