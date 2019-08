Un weekend di musica e poesia dal centro storico al lungolago

Il weekend di Luino sarà avvolto dalle note musicali nel centro storico e sul lago. Due gli appuntamenti da non perdere.

Venerdì 23 agosto alle 21 si terrà ancora una serata della rassegna organizzata da Adele Cossi in via Cavallotti con patrocinio del Comune di Luino e sarà dedicata a ‘Lasciatemi amare’ con le sorelle Guarneri, flauto e arpa intervallate da bellissime poesie di Aleksandra Damnjanovic. La affermata poetessa è anche presidente dell’associazione culturale “ La rondine”, realtà che promuove la cultura indicendo da ben quattro anni un concorso internazionale per le scuole elementari medie e superiori, che mira a promuovere la scrittura di una lettera a mano. La Luino antica, tra l’ex Quartiere Giallo e la Contrada dei Mercanti applaudirà ancora bravi artisti.

Sabato 24 agosto a partire dalle ore 21 al Parco a Lago di Luino si esibiranno The Grapes. I Grapes sono un gruppo musicale nato nel 2017 sulle sponde del Lago Maggiore. La loro musica spazia da arrangiamenti di brani tipici del Folklore americano a pezzi di autori contemporanei appartenenti alla scena pop e rock internazionale.

Per saperne di più consultare la pagina fb The Grapes.