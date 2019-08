Via al cantiere per il nuovo parcheggio multipiano del tribunale

I primi interventi per la messa in opera del cantiere per il nuovo parcheggio multipiano del tribunale (via Volturno), praticamente sopra quello attuale, sono iniziati diversi mesi fa.

Sono stati effettuati i rilievi nel sottosuolo già a febbraio ed era previsto l’inizio cantiere il 29 luglio, così da ottimizzare l’operato nel mese di agosto in cui il clima lavorativo è più tranquillo e non creare disagi agli utenti del palazzo di giustizia e ai residenti della zona.

Ma, contrariamente a ciò che era prefissato per ridurre al minimo i disagi, i lavori sono iniziati con un mese di ritardo, nell’ultima settimana di agosto, proprio quando il via vai attorno ad aule ed uffici riprende a pieno ritmo con il rientro dalle ferie. I lavori andranno avanti almeno fino a Natale.

L’obiettivo dell’opera a tre piani rimane quello di andare incontro alle esigenze di tutti, da chi si reca in Tribunale ai residenti delle vie limitrofe che non trovano mai un posto auto sotto casa, ma costerà a tutti tanta pazienza oltre che gli stimati 800mila euro.

Nel frattempo sono stati approvati dalla giunta i lavori per la realizzazione di una nuova aula al piano terra del tribunale, dedicata alla giustizia civile. L’opera andrà incontro all’arrivo, in queste settimane, di due nuovi giudici cha allargheranno (anche se di poco) la pianta organica della sede bustocca.