Zombi affamati in pasticceria

Anche i mostri mangiano brioche.

L’evento sarà di fatto chiuso al pubblico, ma gli zombi tutti li potranno vedere, e addirittura ci si potrà portare a casa un selfie con un morto vivente.

Effetti speciali, cinema horror, guerrilla marketing: ci sarà un po’ di tutto in questo evento che si terrà a Varese il prossimo weekend.



Tutto merito della passione per il cinema e i film horror da parte di Emanuele Mattana e Ivo Buratti, titolare e proprietario della pasticceria di Piazza Biroldi, anche lui di video che per la sua attivitá ha scelto di realizzare alcuni video a tema visibili poi sui canali social e in rete: alcuni saranno a tema ironico, altri in stile horror.

Così domenica prossima, 11 agosto verrà allestito un set in pasticceria in cui i protagonisti saranno un gruppo di zombi affamati.

«Zombi “romeriani”, – spiega Mattana, ispirato dal maestro americano del genere George A. Romero – i miei preferiti e quelli a cui mi ispirerò curando il make up e non solo! Per i più appassionati ed esperti, quando guarderanno il video troveranno vari riferimenti e omaggi. Il tutto è gestito dal mio gruppo di produzione indipendente MBIndieProduction». Mattana curerà concept, sceneggiatura e make up.