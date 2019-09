In 800 ai test d’ingresso per le professioni sanitarie

Si sono presentati questa mattina sin dalle 7.30 i candidati iscritti ai test nazionali per le professioni sanitarie.

Le domande presentate all’Università dell’Insubria sono state 808. I candidati devono superare le selezioni per entrare nel corso di Scienze Infermieristiche che ha 75 posti a Varese e 74 a Como o il corso di ostetricia che dispone di 20 posti, di fisioterapia con 36, educazione professionale che può accogliere 60 matricole, igiene dentale 20 neo iscritti, tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria che ha 15 posti, tecniche di laboratorio biomedico 20 e tecniche di radiologia medica con 19.

I candidati sono stati divisi su due sedi: in via Monte Generoso e in via Rossi al Padiglione Morselli.

La prova, con inizio alle 11, ha il termine ultimo alle 12.50.