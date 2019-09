Agricola si veste d’autunno

La natura in autunno è magica… Nel continuo evolversi di sfumature, colori e forme, le piante di questa splendida stagione stupiscono grandi e piccini con il loro fascino sofisticato di bacche, frutti e foliage.

I coloratissimi mesi autunnali sono ideali anche per prendersi cura dei propri spazi verdi e prepararli ad un rigoglioso risveglio nella prossima primavera.

Proprio a questo speciale periodo dell’anno è dedicato l’evento Garden Festival d’Autunno che, alla sua quarta edizione, si terrà in Agricola, in via Pisna 1 a Varese, da sabato 21 settembre a domenica 20 ottobre, organizzato in collaborazione con AICG, Associazione Italiana Centri Giardinaggio.

Nel Garden Center di Agricola vi aspettano tante coloratissime iniziative volte a valorizzare la natura autunnale in tutte le sue forme: una mostra espositiva con le piante più insolite e tanti laboratori per adulti e bambini, oltre a innumerevoli spunti per rinnovare il giardino ed il terrazzo con piante e fiori di stagione.

L’evento Garden Festival d’Autunno in Agricola si chiuderà con un aperitivo di saluto a tutto green sabato 19 ottobre alle ore 11.

Fitta la proposta di laboratori creativi per grandi e piccini per celebrare tutte le sfumature dell’autunno (dettagli e iscrizioni sul sito www.agricolashop.it, cliccando nella sezione Academy):

Sabato 21 settembre, ore 16.00 “La balconetta autunnale”

Sabato 19 ottobre, ore 15.00 “Acquerelli d’autunno, il Ciclamino”

Domenica 20 ottobre, ore 10.00 “Le perle d’autunno”

Sabato 21 settembre alle ore 15.00 e sabato 12 ottobre alle ore 16.00 “Pianta un Bulbo, laboratorio ludico-didattico per bambini”

I posti per partecipare ai laboratori sono limitati, non aspettate e iscrivetevi.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, Agricola Home & Garden aderirà alla campagna Nastro Rosa di AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro): per ogni ciclamino venduto, verrà devoluto 1 euro a favore della ricerca per combattere il tumore al seno.

Un’ottima occasione quindi per scoprire l’Autunno, una “nuova primavera” che si dimostra essere la perfetta stagione “del fare”.

