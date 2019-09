Alessandro Lupi riparte dal Chiasso

Avvicendamento alla guida tecnica del FC Chiasso: il nuovo allenatore è Alessandro Lupi, mentre Stefano Maccoppi mantiene il ruolo di Direttore tecnico del Club. Lupi, allenatore varesotto, era senza squadra dopo l’avventura al Milan Primavera, dopo aver a lungo seguito le squadre giovanili rossonere e in precedenza al Varese.

Facendo seguito alla pianificazione tecnica concordata ad inizio stagione tra tutte le parti coinvolte e venute a concretizzarsi tutte le condizioni necessarie, FC Chiasso comunica che a far data da oggi il signor Alessandro Lupi sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Stefano Maccoppi, già Direttore tecnico del club, continuerà a mantenere quest’ultima mansione, così come resterà invariato lo staff tecnico.

La società ringrazia il signor Maccoppi per aver svolto in questi mesi la doppia mansione con abnegazione e professionalità, nella certezza che la sua esperienza e le sue competenze continueranno ad essere di grande importanza per il Club. Contestualmente, la dirigenza augura al signor Lupi di poter guidare il giovane gruppo rossoblù verso traguardi prestigiosi.