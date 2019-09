In bicicletta col bus, arriva la sperimentazione che unisce centro e lago

È stata presentata questa mattina alla Schiranna, più precisamente davanti alla fermata della “N” “Varese Bike&Bus”, che sperimenta la possibilità di raggiungere la zona della ciclabile del lago utilizzando il bus, e portando con se le bici con un minivan che segue il percorso dell’autobus.

«Siamo contenti – commenta il sindaco Davide Galimberti – di poter partire con questa sperimentazione, alla quale abbiamo lavorato molto negli scorsi mesi e che completa ulteriormente il piano di ‘Varese si muove’. Varare una novità così prima dell’autunno non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta; partire sabato mattina, inoltre, ci consente di non perdere l’appuntamento con la Fiera di Varese, che potrà quindi essere raggiunta in un modo nuovo e sostenibile».

Ma di cosa si tratta esattamente? Da sabato mattina e fino a sabato 28 settembre (questo il tempo previsto per il primo periodo di prova), tutti i weekend, i cittadini potranno far caricare la loro bicicletta a bordo di uno speciale carrello, che seguirà il pullman della linea N, e ritirarla a fine corsa.

«Questa – afferma l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – è un’altra scommessa che come Amministrazione portiamo avanti: più trasporto pubblico locale, meno inquinamento, miglioramento della promozione turistica. Il ‘Varese Bike&Bus’ potrebbe rendere il percorso centro-lago davvero accessibile a tutti e, pertanto, spalancherebbe moltissime opportunità fin qui inesplorate. Si potrebbe partire dal cuore della città, raggiungere la Schiranna, fare tutta la ciclabile e poi tornare indietro comodamente seduti sull’autobus. Insomma, fin qui è una sperimentazione, ma siamo molto fiduciosi in un suo esito positivo».

Da diverso tempo Palazzo Estense è al lavoro per offrire in modo stabile questo servizio e al momento si è in attesa dell’autorizzazione da parte della Motorizzazione civile per rendere il carrello una novità definitiva. Intanto, però, oggi parte questa sperimentazione per valutare anche l’apprezzamento della città e dei turisti.

IL MESE DI SPERIMENTAZIONE: COME FUNZIONA

La sperimentazione sarà possibile nei weekend: a partire da sabato mattina e fino a sabato 28 settembre. I cittadini potranno far caricare la loro bicicletta a bordo di uno speciale carrello, che seguirà il pullman della linea N, e ritirarla a fine corsa.

Due le fermate previste: una in via XXV Aprile, sotto il porticato della storica palestra del liceo classico; l’altra alla Schiranna in via Dei Prati, a pochi passi dalla Fiera e dalla pista ciclabile. Nel periodo di sperimentazione il servizio sarà gratuito e per usufruirne sarà sufficiente comprare il normale titolo di viaggio per le linee urbane (biglietto da 90 minuti a 1,40 euro) o mostrare il relativo abbonamento.

GLI ORARI

Il minivan portabici sarà a disposizione in orari ben precisi, segnalati nelle due fermate da cui parte e arriva..

Alla fermata è importante presentarsi con quindici minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza dell’autobus, mostrare ai responsabili del “Varese Bike&Bus” il proprio biglietto urbano e affidare a loro il carico della bicicletta.

Sul minivan, ideato dalla società Globalservice, troveranno contemporaneamente posto fino a sette bici.

Questi gli orari nel mese di sperimentazione:

Sabato 7 settembre:

le partenze da via XXV Aprile saranno alle 9.43, 10.43, 12.03, 13.03, 14.23, 15.23, 16.23;

dalla Schiranna alle 10.16, 11.16, 12.36, 13.36, 14.36, 15.36, 16.56, 17.36, 18.16, 18.56, 19.36.

Sabato 14, 21 e 28 settembre:

gli autobus partiranno da via XXV Aprile alle 9.42, 10.42, 12.02, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03;

dalla Schiranna alle 10.16, 11.16, 12.36, 13.36, 14.36, 15.36, 16.36, 17.36, 18.36, 19.36, 20.33.

Nelle domeniche di settembre (8, 15, 22 e 29)

gli autobus partiranno da via XXV Aprile alle 9.36, 11.06, 12.36, 14.06, 15.36;

dalla Schiranna alle 10.06, 11.36, 13.06, 14.36, 16.06, 16.51,17.36, 18.21, 19.06, 19.51.

A rendere possibile la sperimentazione del nuovo “Varese Bike&Bus” è stata la proficua collaborazione tra Comune di Varese, Autolinee Varesine, Globalservice e Agenzia del trasporto pubblico locale di Como-Lecco-Varese. In allegato il logo del nuovo servizio.