“Bicistoria”, l’acqua protagonista della edizione 2019

Cosa c’è di meglio che scoprire il proprio territorio immergendosi nella natura su di un mezzo ecologico e che faccia bene alla salute? L’occasione ideale è “Bicistoria“, evento organizzato dalla sinergia tra il comune di Lonate Pozzolo e l’assessorato alla Cultura per il 15 settembre 2019.

Si tratta di un percorso esplorativo studiato e strutturato su un tema cardine, che quest’anno è l’acqua (da qui, infatti, il titolo del tema “Acque azzurre, acque stanche”). «Anche in gran parte arido, il Territorio di Lonate P. è attraversato da numerosi corsi d’acqua naturali e artificiali», sostengono gli organizzatori.

Percorrendo in senso orario i sentieri tra i boschi e lungo i canali ai confini del territorio comunale, il percorso tocca alcuni luoghi significativi che hanno visto nel tempo (e in parte anche oggi) le acque essere importanti per la cultura e l’economia di questa zona: acque azzurre sì, ma anche un poco stanche del “trattamento” subito dalla società.

Il ritrovo sarà alle 8.45 di domenica 15, davanti al municipio di via Cavour, con partenza prevista per le 9.00. Il percorso ciclabile attraverserà Sant’Antonino, Madonna di Grè, Canale Villoresi, Cascina Malpaga, il ponte di Castano Primo, Santa Maria in Binda a Nosate, il Naviglio Vecchio a Turbigo, il Canale Industriale, Castellana, l’ex Dogana Austro-ungarica e via Gaggio. Il rientro è previsto per le 12.30, sempre in municipio. Tutto il percorso conta una lunghezza di 25 chilometri su un terreno misto. A guidare il gruppo la guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino Luciano Turrici.