Botte all’ex fidanzato e ai carabinieri, arrestata

Manette per una lite fra ex, ma a finire nell’auto nel nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Varese è finita la donna, 52 anni, disoccupata.

È successo ieri sera a Besozzo quando a seguito di un acceso diverbio con l’ex fidanzato, un imprenditore di 52 anni, la donna lo ha aggredito fisicamente tanto da costringerlo a richiedere l’intervento dei Carabinieri per riportare la situazione alla calma.

All’arrivo dei militari la signora invece di calmarsi, si è scagliata contro gli operanti colpendoli con calci, pugni e morsi costringendoli a ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso di Varese.

Fortunatamente solo qualche contusione per i militari, giudicati guaribili in pochi giorni. La donna invece, immediatamente bloccata, è stata arrestata per violenza e resistenza a un Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di armi e detenzioni per uso personale di sostanze stupefacenti: dopo essere stata bloccata, è stata perquisita e dalle tasche sono saltati fuori 5 grammi di hashish e, cosa ben più grave, di un grosso coltello da cucina della lunghezza di 27 centimetri, occultato all’interno della propria autovettura, ma nella pronta disponibilità.

L’immediato arresto ha perciò evitato che la lite potesse degenerare ulteriormente e che la donna potesse compiere gesti inconsulti verso l’ex partner.

L’arrestata, espletate le formalità di rito è stata rimessa in libertà ed è in attesa di conoscere la data fissata per il processo.