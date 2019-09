Cade aereo da turismo, muore una ragazza di 15 anni

(Foto Bergamonews.it)

Un tragico incidente aereo è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 21 settembre, a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dall’aeroporto Caravaggio.

Come riporta Bergamonews, un aereo da turismo Mooney M20K D-Eise, è caduto al suolo con a bordo un uomo di 51 anni e le tre figlie, una di 18 e due di 15 anni.

L’uomo, piuttosto esperto dei cieli, decide di tornare indietro. Arrivato sopra Bergamo tenta di atterrare sulla pista dell’Aereo Club che conosce bene. Ma qualcosa va storto. Secondo quanto spiegato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, l’aereo da turismo va in stallo e il pilota perde il controllo.

Il mezzo poco dopo le 10 si schianta nei pressi dell’Asse interurbano senza coinvolgere veicoli in transito. Dopo l’impatto al suolo il Mooney ha preso fuoco. Padre e due figlie riescono a uscire, mentre la terza ragazza rimane intrappolata tra le fiamme.

Per domare le fiamme che avvolgono il velivolo, sul posto arrivano i Vigili del Fuoco con una quindicina di uomini suddivisi in cinque squadre da Bergamo, Dalmine e dallo scalo di Orio.

Inutile ogni tentativo di salvare la giovane, che rimane incastrata tra le lamiere che muore carbonizzata. L’uomo è stato ricoverato in un primo momento in gravissime condizioni al Papa Giovanni e poi trasferito al Centro Grandi Ustioni di Verona. Le altre due figlie non dovrebbero essere invece in pericolo di vita.

Per far luce sulla tragedia ora sono al lavoro gli inquirenti coordinati dal magistrato Silvia Marchina.