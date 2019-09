“Carrellista” torna in aeroporto, denunciato

Nel pomeriggio di domenica i Carabinieri dell’aeroporto della Malpensa, nel corso di un normale servizio di controllo del sedime aeroportuale, hanno notato due uomini che litigavano animatamente in un parcheggio situato nei pressi dell’area arrivi del Terminal 1.

Immediatamente i militari li hanno fermati ed identificati: uno dei due, marocchino di 39 anni residente a Grandate (Como), nel mese di marzo scorso, era stato colpito dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei Comuni di Somma Lombardo e Ferno.

In sostanza: non doveva avvicinarsi all’aeroporto. Dal momento che la sua presenza all’interno dello scalo non era giustificata, i Carabinieri lo hanno denunciato per la violazione dell’ordine di polizia di cui è destinatario.