“Carta Canta”: parole e musica per una nuova cittadinanza

Domenica 15 settembre a Besnate arriveranno sinfonie e atmosfere sudamericane: alle 21, sotto il portico di piazza Mazzini ci sarà lo spettacolo teatrale “Carta Canta – musica per una nuova cittadinanza” della compagnia teatrale Alma Rosè, con il musicista argentino Manuel Ferreira (che vive in Italia da vent’anni) e il chitarrista Massimo Latronico, nonché fondatore dell’Orchestra multietnica di via Padova di Milano.

Lo spettacolo, che rientra nel circuito “Terra e laghi – Festival Internazionale di Teatro”, propone una riflessione profonda e ironica sul significato del termine “cittadinanza“: nato da esperienze dei cittadini stranieri di seconda generazione, è sia un racconto musicato sia musica “raccontata” perché è in grado di riportare gli spettatori al valore di vivere quotidianamente insieme. Una riflessione, dunque, ironica e passionale sull’arte dell’incontro oggi possibile ma auspicabile, tanto difficile quanto urgente per capire e accettare l’altro, il diverso.

Queste storie, a volte paradossali, a volte amare, inscenano un’Italia ormai stanca e ferma, indifferente ai cambiamenti del mondo contemporaneo: sono proprio queste storie di cittadini di seconda generazione ci mettono di fronte alla possibilità di ripristinare la cittadinanza – anche per chi italiano lo è già -, uscendo così da uno schema pietrificato di vivere e pensare.