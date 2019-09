Corso di addestramento cani, una serata con la protezione civile

A Sumirago è in arrivo un’opportunità importante per gli amanti dei cani e anche per chi, con il proprio animale, voglia intraprendere un percorso che possa essere d’aiuto anche agli altri.

Sì, perché sabato 28 settembre alle ore 21 presso la sala comunale la F.i.s.a e l’unità cinofila Tequila, sezione di Sumirago, organizzano una serata tutta dedicata a chi voglia diventare soccorritore di protezione civile con il proprio amico a 4 zampe.

Ma sarà una serata volta a conoscere anche i corsi organizzati per l’educazione di base del cane, il corsi di conduttore operativo ricerca persone superficie e macerie e avere una consulenza per cani con problemi.

Parteciperanno gli istruttori Michelangelo Ghiraldini, istruttore operativo nazionale F.i.s.a., Maria Silvia Falconi, coadiutore del cane e del gatto e referente per le terapie assistite con animali e Marina Bonanomi, educatore/operatore cinofilo Uisp e riabilitatore cinofilo Uisp a livello nazionale.

Per informazioni:

tel. 380 26 05 366

e-mail: cinofilatequila@libero.it

mfalconi@libero.it (istruttore di riferimento

silvia)