Corso di alta formazione: selezioni per bioedilizia e risparmio energetico

Ultima chiamata per il nuovo anno accademico di ITS Red Academy, il biennio di alta formazione tecnica post-diploma che prepara al mondo del lavoro gli specialisti del settore della bioedilizia, del risparmio energetico e delle tecnologie per il made in Italy.

Mercoledì 18 settembre Varese (alla Scuola Edile di Via Monte Santo 38/E) ospiterà le selezioni di ammissione dalle 8.30 per gli aspiranti Red Manager della Lombardia.

Il corso di Varese, Construction Manager, permette ai diplomati di diventare super-tecnici della gestione del cantiere edile in un’ottica di risparmio energetico e di efficientamento dei costi e della qualità della costruzione.

Quella della Scuola Edile è la sede lombarda di ITS Red Academy tra le poche Fondazioni ITS presenti in due Regioni del nord Italia. In Veneto infatti, l’offerta formativa si

arricchisce con gli indirizzi: Building Manager, dedicato al risparmio energetico e alla bioedilizia delle costruzioni; Energy Manager 4.0, per la sostenibilità degli impianti; Marketing Manager, il percorso specializzato nella comunicazione del settore legno e arredo e il nuovo Nanotech

Manager, biennio dedicato ai professionisti delle nanotecnologie applicate ai materiali e al loro utilizzo in bioedilizia.

Per iscriversi basta collegarsi al sito www.itsred.it, area “Iscriversi” e le selezioni sono strutturate in due fasi: la prima scritta con test di cultura generale e una seconda per il

colloquio motivazionale.