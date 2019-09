Domande per le case popolari, arriva lo sportello dedicato

Dal 2 settembre al 16 ottobre 2019 è possibile presentare le domande per l’assegnazione dei servizi abitativi pubblici. Le case popolari.

Al fine di agevolare i cittadini, il comune di Cassano Magnago, previo appuntamento, offre la possibilità di usufruire di una postazione informatica e di un supporto nella presentazione delle domande presso lo sportello all’uopo adibito in Via Volta, n. 4.

Si precisa che la domanda deve essere inserita dal richiedente ed il supporto consiste solo nel rispondere a dubbi sulla procedura di inserimento della domanda o sulle condizioni dichiarate.

PER APPUNTAMENTO

TEL. 0331283369 / 0331283370

DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 dal lunedì al venerdì

ORARI SPORTELLO PRESENTAZIONE DOMANDE ALLOGGI SAP (case popolari) Martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00Giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00, Via Volta, 4- Cassano Magnago, presso la sede degli uffici comunali

Ulteriori informazioni: Comune di Gallarate presso URP in Via Cavour, 4; ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio in Via Monterosa, 21 a Varese; Comune di Cairate presso la biblioteca comunale; Comune di Cavaria con Premezzo presso la biblioteca comunale in Via Enrico Fermi; FNA Regionale Lombardia (CAAF) sedi di Gallarate in Piazza Giovanni XXIII (interno stazione FS) e in Via San Giovanni Bosco, 13; Centro Servizi Group SRL (CAAF) sede di Gallarate in Largo Camussi, 5