Festa della birra al Parco del Sorriso

Birre eccellenti, un servizio cucina con tante golose e ottime opportunità, musica per ogni giorno e solidarietà. E’ questa la ricetta della seconda edizione della “LunàBeerFest”, la festa della birra in programma venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 presso il Parco del Sorriso a Luvinate.

IL PROGRAMMA – Al centro della tre giorni la bontà della birra, in particolare la Obelix, birra artigianale curata dal birrificio “A tutto MaJto” di Gallarate che ha vinto nel 2016 la medaglia d’Oro al Best Italian Beer 2016 e medaglia d’Argento come Best Packaging. A fianco delle birra, tantissime golosità a cura dello staff organizzativo.

MUSICA, BALLI E TERRITORIO PER TRE SERATE – Non mancherà certo la musica. Per i tre giorni sarà prevista l’esibizione di tre gruppi musicali: i “R – Action”, i “GiudyBrutto” e i “Radio Aut”. Per gli appassionati di Luvinate, la ProLoco metterà in campo una visita guidata del paese: domenica 22 ci sarà la possibilità di percorrere le vie alla scoperta degli angoli più suggestivi, caratteristici e storici del borgo, con l’accompagnamento dell’esperta Albertina Galli (ritrovo ore 10.00 al Parco del Sorriso, senza prenotazione). Non mancherà infine un prezioso ed elegante tocco femminile con i balli delle “Scintille d’Oriente” in programma per sabato sera.

SERVIZIO AI TAVOLI e PARCHEGGI – Come lo scorso anno, nelle due serate (19.30/22.30) e la domenica (12.30/14.30) sarà attivo il servizio ai tavoli. Sarà sufficiente ritirare lo scontrino e recarsi in uno dei tavoli; lo staff si occuperà del servizio. E’ anche possibile già da ora prenotare cena e pranzi attraverso i servizi messi a disposizione sulla pagina Facebook @lunàbeerfest. Sempre sul sito è possibile conoscere i parcheggi organizzati per il paese.

INSIEME PER I GIOVANI – L’evento, promosso dalla ProLoco in collaborazione con l’Associazione Genitori di Luvinate e gli Amici della Scuola Materna ed il Patrocinio del Comune, sarà a favore delle attività educative di due così importanti attività formative per bambini e ragazzi di tutto il territorio del Campo dei Fiori.