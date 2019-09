Una giornata a tutto sport al parco della Magana

Tantissime le associazioni sportive cittadine che hanno risposto anche quest’anno alla giornata al Parco della Magana, pensata dal Comune di Cassano Magnago come “catalogo” per scegliere le diverse discipline.

E moltissime – nell’ordine delle migliaia – sono le persone che hanno partecipato alla giornata.

Venti le associazioni sportive cassanesi, a cui si è aggiunta anche la scherma Gallarate: Arci Sport Cassano, Asd Cassano Basket, Asd Black Tiger, Asd Centro San Pietro, Il Dojo Nippon Kempo, Cassano Tennis Cassano Magnago HC, C.S.I. San Carlo, G.S. San Pietro ASD, Karate Cassano Magnago, Moto Green Pistons, Only Sub C.M., Pallamano Femminile, Rosafanti Rugby, Sci Club Cassano Magnago, U.S. Robur San Giulio – Oratorio, Velo Club Cassano 92, Virtus Cassano 92, V.B.C. Cassano.