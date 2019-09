Hashish in tasca e a casa, spacciatore arrestato dalla Polizia

Nel primo pomeriggio di ieri (giovedì), personale della squadra Volante del Commissariato di Legnano, hanno notato un soggetto che, alla vista della vettura d’istituto, cercava di dileguarsi a passo spedito in direzione centro città. Alla luce del comportamento sospetto evidenziato dall’uomo, gli operanti hanno deciso di eseguire un controllo di polizia.

Il nordafricano, che dava segni evidenti di agitazione e sofferenza, dopo essere stato incalzato dagli agenti, ha consegnato spontaneamente tre pezzi di hashish per un per un totale di 35 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di un ulteriore involucro in alluminio contenente altri tre pezzi di hashish per un peso di gr. 60 celati all’interno di un borsello.

Al giovane è stata sequestrata anche la somma in contanti pari a 1440 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e riposta all’interno di un comodino allocato nella stanza di sua pertinenza, verosimile provento dell’ attività di spaccio.

Sulla base dei riscontri ottenuti, il fermo è stato tramutato in arresto per il reato di spaccio di stupefacenti.