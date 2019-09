Inaugurata la ciclopedonale Malnate-San Salvatore

E’ attiva e percorribile già da qualche settimana, a oggi – sabato 21 settembre – c’è stata la cerimonia del taglio del nastro della nuova pista ciclopedonale che collega Malnate a San Salvatore.

Forbice in mano, il sindaco Irene Bellifemine e l’ex assessore Piero Battaini hanno “aperto” la nuova strada per pedoni e biciclette che collega la frazione malnatese. Un importante collegamento per la sicurezza, che corre parallelo alla Briantea.

Queste le parole del sindaco Irene Bellifemine: «Queste è un’inaugurazione tanto attesa da tutta la popolazione. Finalmente possiamo collegare e mettere in sicurezza San Salvatore con il centro di Malnate. Grazie all’ex assessore Piero Battaini, all’assessore Davide Feleppa e a tutti coloro hanno collaborato per essere dinalmente riusciti ad aprire questa pista che garantisce la sicurezza a tutti i cittadini».