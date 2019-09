Dalla Lega una mozione sulla nuova ciclopedonale

Inaugurata sabato – 21 settembre – dopo una lunga trafila e qualche rinvio, la ciclopedonale che collega Malnate alla frazione di San Salvatore sarà uno dei punti del giorno del prossimo consiglio comunale di lunedì 30 settembre.

Riguardo alla pista per pedoni e bici, infatti, la Lega malnatese ha infatti elaborato una mozione per chiedere di migliorare la sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il tratto a fondo valle, dove è stato istallato un ponticello che ha causato una riduzione della carreggiata.

Questo il testo integrale della mozione:

OGGETTO: MOZIONE SICUREZZA CICLOPEDONALE PER S.SALVATORE

PREMESSO che la Lega di Malnate è ben felice che sia stata realizzata una struttura per i cittadini che collega S.Salvatore a Malnate.

SI RICORDA che quest’opera ha però visto nel tempo diverse incongruenze portate avanti dall’Amministrazione e ci sembra doveroso sottolineare innanzitutto che questa pista ciclopedonale ha avuto un canale privilegiato rispetto a tutte le altre opere che invece sono confluite nel PUMS (voluto per avere una visione organica di tutto il Paese) e noi riteniamo sia stato esclusivamente per motivazioni elettorali. Nonostante tutta la fretta iniziale per portare avanti questo progetto si sono comunque riscontrati diversi problemi progettuali e conseguenti rallentamenti di realizzazione.

NELLO SPECIFICO SI EVIDENZIA che nel tratto in cui la strada scende verso il fiume Quadronna, vi era un restringimento pericoloso; occasione ottima di sistemazione del tratto poteva essere colta durante i lavori di allargamento della strada per la pista ciclopedonale, invece quel tratto di strada non solo non è stato allargato ma ora l’effetto imbuto é fortemente accentuato ed é diventato estremamente pericoloso. Oltre a ciò non è stata posta nessuna segnaletica adeguata che lo annunci e nemmeno un invito a rallentare; inoltre il guard rail non è a norma per i motociclisti e tutto questo coinvolge, in termini di responsabilità, il Comune sul fronte sicurezza. Forse, con meno fretta, si poteva ragionare con lungimiranza durante i lavori per la pista e adeguare la carreggiata.

SI IMPEGNA l’Amministrazione con tre distinte votazioni a:

– adeguare tempestivamente la segnaletica per segnalare il restringimento e chiedere alle autovetture di rallentare;

– quantificare per iscritto, durante la prima commissione utile, i costi di “allargamento” del tratto stradale coinvolto;

– di stanziare le somme necessarie sul prossimo bilancio di previsione per allargare il tratto di strada interessato.

Per Lega Malnate i consiglieri

Paola Cassina

Stefano Negro

Greta Regazzoni

Roberto Vanzo

Daniela Gulino