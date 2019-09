Incentivi per il cambio auto, ecco i contributi per i lombardi

Con il via libera al pacchetto di incentivi per il cambio auto di Regione Lombardia si prospetta una situazione molto conveniente per chi si prepara all’acquisto di una nuova macchina.

Gli incentivi regionali approvati in via definitiva dalla Giunta regionale lunedì 23 settembre (che contengono alcune modifiche rispetto alla precedente approvazione di luglio), valgono come contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

Stiamo parlando di agevolazione che vanno dai 2mila agli 8mila euro e che sono destinati all’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, a prescindere dalla tecnologia motoristica che supportano.

Ma andiamo con ordine:

Incentivi per il cambio auto

Nel complesso la Regione ha previsto un pacchetto di incentivi da 26.5 milioni di euro che però comprendono anche gli incentivi per i mezzi commerciali. Quello destinato a privati e famiglie è invece un pacchetto complessivo da 18 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

I destinatari degli incentivi

I destinatari degli incentivi per il cambio auto sono tutti i soggetti privati residenti in Lombardia che abbiano tre requisiti. Il primo è che radino per demolizione la propria auto. Il secondo è che l’auto sia, tecnicamente, un “autoveicolo per il trasporto persone avente alimentazione a benzina fino a euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso, oppure che radino per esportazione all’estero un autoveicolo diesel per il trasporto persone Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V”. Ed infine che acquistino, anche nella forma del leasing finanziario, un’autovettura di nuova immatricolazione in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti.

I veicoli per i quali è possibile ottenere gli incentivi

Gli incentivi per l’acquisto di auto hanno una caratteristica particolare, ovvero che non dipendono dalla tecnologia motoristica ma dall’impatto ambientale dell’auto che si intende acquistare. In sostanza è previsto un calcolo delle emissioni delle auto (che prende in considerazione polveri sottili, ossidi di azoto e Co2) e l’incentivo va da un massimo di 8mila euro, se l’auto che si intende acquistare ha impatto zero, ad un minimo di 2mila euro se l’auto è si a basse emissioni ma troppo distanti dallo zero.

L’auto potrà ricevere l’incentivo, dunque, a prescindere che sia elettrica, ibrida, a gas, o diesel. L’importante è il valore delle emissioni che produce, che devono comunque essere molto basse.

Ecco la tabella degli incentivi previsti:

Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, purché i veicoli acquistati siano immatricolati per la prima volta in Italia. Le date di radiazione, di acquisto rilevabile dalla fattura e di immatricolazione devono essere successive alla data del 2 agosto 2018.

In caso di leasing finanziario, il beneficiario deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.

Come viene erogato il contributo

Il contributo è erogato direttamente ai soggetti beneficiari tramite versamento su conto corrente da parte di Regione Lombardia o da altro soggetto delegato del Sistema regionale, a seguito di valutazione positiva del procedimento di istruttoria.

Quando si potrà richiedere il contributo

Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni a partire dal 23 settembre, ovvero dall’approvazione della delibera. L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a sportello” con finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e le valutazioni avverranno nelle finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione.