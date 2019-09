“Interpretando suoni e luoghi”, concerto nella chiesa di San Martino

Sabato 28 settembre alle 21.00 a di Marchirolo, nella chiesa parrocchiale di san Martino, è in programma il concerto con Gedymin Grubba all’organo e la mezzo soprano Magdalena Cornelius Kulig.

La chiesa risalente al sec. XVI°, terminata nel 1732, ha un fronte schiettamente barocco a cui si arriva con una scenografica e monumentale scalinata. Al suo interno si conserva un antico organo. La “cassa lignea” policroma che lo contiene risale ad un antico strumento, ora scomparso, presumibilmente fatto verso la fine del sec. XVIII. L’organo datato verso la metà dell’Ottocento ha visto nel corso degli anni varie ristrutturazioni.

Di grade levatura i musicisti ospitati in questo appuntamento della rassegna: l’organista polacco Gedymin Grubba premiato nel 2019 dal Presidente della Repubblica di Polonia per le sue attività culturali internazionali per la Polonia, è compositore e direttore d’orchestra internazionale, uno degli organisti più attivi in Polonia e ha tenuto concerti in tutto il mondo, America, Sud Africa, Asia, Australia e Oceania. Nel 2016 ha festeggiato il suo 20° anniversario di attività artistica con al suo attivo circa 2000 recital. Ha inciso vari CD e ha effettuato numerose registrazioni per radio e televisione nel mondo. Tiene corsi di perfezionamento ed è invitato nelle giurie dei concorsi d’organo.

Magdalena Cornelius, cantante lirica e cameristica che ha completato i suoi studi vocali presso la Music Academy di Wroclaw (PL) ha cantato in numerose rassegne e il suo interesse per la musica da camera l’ha portata a collaborare con il sassofono quartetto dei Berliner Philharmoniker “Clair obscur”. Svolge attività concertistica in molti paesi, in Europa, Sud America e Asia lavorando con noti direttori.

In programma brani di Handel, Gluck , Pergolesi e Stanley.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

suonieluoghi@gmail.com info cell. 335.7316031, pag. Facebook