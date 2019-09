La giornata al Parco del Ticino di Fives Intralogistics

Una giornata per conoscere l’alto valore ambientale del territorio del Parco del Ticino. Ma per i 240 dipendenti – e rispettive famiglie – della Fives Intralogistics di Lonate Pozzolo, non è stata una prima volta. Domenica 22 settembre l’azienda ha organizzato, per il secondo anno, il ‘family green day’: una visita approfondita del Parco del Ticino dalle parti di Magenta.

La giornata

Il primo appuntamento è stato un incontro alla sala conferenze del Centro Parco con Francesco Magna, responsabile del settore Educazione Ambientale e Marketing dell’ente; per l’occasione ha spiegato le peculiarità della valle del ‘Fiume Azzurro’, riserva della rete internazionale Man & Biosphere (che VareseNews ha percorso durante il 141 tour); tra le tantissime particolarità della valle che affascinano gli escursionisti, spicca il ponte tibetano, sospeso a otto metri sull’acqua.

Dopodiché i dipendenti dell’azienda hanno potuto scegliere tra quattro visite guidate, accompagnati da una guida del Parco del Ticino e supportata dai volontari. Nel percorso denominato ‘La villa segreta del bosco’, per bambini e famiglie, i partecipanti sono stati accompagnati lungo i sentieri del bosco alla ricerca delle tracce degli animali. Il percorso ‘Sulle ali della libertà’, invece, ha attraversato la riserva fino a raggiungere il centro di recupero fauna selvatica della Lipu, dove il gruppo ha visitato anche il piccolo museo. ‘Storie di fiume’ ha puntato l’attenzione sullo studio dei pesci, sul riconoscimento delle specie e sui progetti di ripopolamento condotti dal Parco. I partecipanti del percorso ‘Un fiume pieno di vita’ infine hanno attraversato il ramo Delizia, hanno raggiunto il Ticino e studiato i macroinvertebrati acquatici. Tutti, comunque, hanno toccato con mano la grande biodiversità raccolta nella Riserva naturale ‘La Fagiana’ e tutelata dal Parco.

L’azienda

La Fives Intralogistics S.p.A. è un’azienda italiana, nata nel 1957 sotto il nome di Carpenterie Metalliche Lonatesi (CML), che si occupa di progettazione e produzione di sistemi per la movimentazione e lo smistamento; oggi, ha un organico di circa 240 dipendenti.