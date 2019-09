La scomparsa di Natale Massimo Grasso a “Chi l’ha visto”

La trasmissione “Chi l’ha visto” si è occupata questa sera del caso di Natale Massimo Grasso, l’uomo di 46 anni scomparso da Varese lo scorso 31 luglio.

Natale Massimo Grasso mercoledì 31 luglio, intorno alle 17, si è allontanato dall’abitazione a bordo della sua auto, poco dopo ha telefonato alla madre per avvisare che non sarebbe tornato per cena e da quel momento di lui non si hanno più notizie. La sua macchina, una Citroen C3 di colore rosso scuro, era stata trovata la mattina di sabato 3 agosto parcheggiata a Castelveccana, in località Caldè.

L’uomo era stato cercato per diversi giorni anche dai Vigili del Fuoco nelle acque del Lago Maggiore, ma senza alcun risultato.

La famiglia però non si arrende e ha chiesto aiuto alla nota trasmissione condotta da Federica Sciarelli. In collegamento, questa sera, la moglie Antonella, che ha chiesto aiuto a chiunque possa avere notizie di Massimo.

Chiunque avesse informazioni può contattare il numero 349 3164055 o i carabinieri di Varese.