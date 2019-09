Lanci di uova contro i passanti, identificati gli autori

Lanciavano uova dalle auto in corsa contro inermi cittadini che passeggiavano per strada. Gli episodi si sono verificati a più riprese tra giugno e luglio e scorsi ma gli autori erano convinti di poterla passare liscia.

Invece l’Ufficio Anticrimine della Polizia di Stato di Legnano ha identificato e denunciato gli autori dei lanci in danno di cittadini legnanesi.

I giovani molestavano le persone tirando le uova mentre si spostavano a bordo di auto private per la città e le sue contrade. A svelare il mistero dei lanciatori di uova ci hanno pensato le telecamere. L’incrocio delle parziali informazioni assunte dalle vittime con lostudio delle risultanze del sistema di videosorveglianza della Città di Legnano ha consentito di rintracciare i presunti responsabili.