Le master della Arcieri Tre Torri centrano altri due record italiani

È ancora tempo di record per la squadra di tiro con l’arco master femminile – specialità “compound” – degli Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo. Il team composto da Nadia Bonalli, Laura Lavazza ed Elena Crespi che già nello scorso febbraio avevano fatto incetta di primati, ha lasciato il segno nella gara disputata a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza.

Nell’occasione la squadra dei Tre Torri ha fatto segnare un totale di 2.560 punti, oltre 200 in più rispetto al precedente primato italiano di squadra fatto segnare lo scorso 23 giugno dalle atlete del circolo Kentron Dard a Lido di Camaiore. Nello stesso contesto spicca la prova mostruosa di Elena Crespi che grazie agli 871 punti fatti segnare a Vimercate ha infranto un primato che resisteva da oltre vent’anni: era infatti il 2 maggio del ’99 quando Clara Migliorini (Arcieri Colli Morenici) realizzò 868 punti.

A Vimercate la formula della gara era la cosiddetta “900 round”, prova all’aperto in cui si tira da tre distanze differenti ognuna delle quali prevede dieci volée da tre frecce ciascuna per un totale massimo di 900 punti ad atleta.

Il terzetto cardanese formato da Crespi, Lavazza e Bonalli – dicevamo – non è nuovo a questi exploit: il 3 febbraio scorso a Cameri (Novara) stracciarono ben quattro record italiani (due individuali, due di squadra) oltre a un europeo nelle competizioni indoor 25+18 metri.