L’onere delle scelte importanti compete solo ai genitori

Riconoscere il bambino come individuo e tenerne in considerazione le opinioni non significa scaricare sul bambino la responsabilità della scelta. L’onere di scegliere in famiglia spetta agli adulti: alla mamma e al papà.

Secondo il pediatra Paolo Sarti, autore del libro “Facciamola finita! Appello urgente ai genitori” alcuni dei problemi di comportamento maggiormente diffusi nelle attuali generazioni di bambini dipende dalla troppa libertà di scelta lasciata loro. I bambini non sono in grado di scegliere: «Quando parliamo di lasciare libertà ai bambini in realtà ci stiamo sottraendo al nostro compito di educatori – scrive – probabilmente per paura della loro reazione nel caso in cui fossero contrari alla nostra decisione».

Ma secondo Sarti questo atteggiamento non previene le proteste e tanto meno i problemi, che anzi aumentano. Naturalmente non si tratta di scelte banali come il pantalone da indossare o il cartone animato da guardare, ma di scelte più importanti che possono riguardare la scuola da frequentare, lo sport da praticare o anche il programma familiare del pomeriggio. I bambini costretti a un compito da adulti, quello della scelta, «inevitabilmente finiranno per innervosirsi, diventare agitati perché incapaci di decidere per il meglio, essendo in grado di farlo solo in maniera utilitaristica, perché è così che funziona il pensiero di un bambino», spiega Sarti.

Il compito di prendere decisioni importanti, o che comunque ricadono su più persone, spetta solo ai genitori. Questo non significa ignorare l’opinione dei più piccoli, che certo va ascoltata e tenuta in considerazione, ma l’onere della scelta ricade sull’adulto.