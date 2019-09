Allarme fumo dai motori sulle piste di Malpensa

Allarme sul piazzale di Malpensa poco dopo le 16.30 di oggi, lunedì 30 settembre (foto d’archivio del piazzale).

Vigili del fuoco e ambulanze sono intervenuti sulla via di rullaggio per una segnalazione di fumo da un’aeromobile.

L’allarme è stato segnalato dalla strumentazione di bordo del volo in partenza per Doha, che era appena uscito dalla piazzola e stava rullando. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica, non ci sono stati feriti. Al di là del blocco dell’aereo, non ci sono state altre limitazioni all’attività dello scalo di Milano Malpensa.

La segnalazione fumo sarebbe scaturita da una perdita di olio.

(articolo aggiornato alle ore 17.20 di lunedì 30 settembre)