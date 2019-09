Mattinata in centro con scopa e paletta, per pulire e dare il buon esempio

Hanno già pulito strade del centro, luoghi cari a ai varesini, le lapidi ai Caduti all’Arco Mera.

Sabato 7 settembre l’iniziativa – nata spontaneamente da un gruppo di cittadini – si rinnova.

«Non è un evento, ma un momento di sensibilizzazione alla civiltà e al rispetto delle nostre strade – spiegano i promotori – E con questo siamo alla quinta edizione che si terrà a Varese da parte di cittadini che, con i fatti, vogliono sensibilizzare la cittadinanza ad avere piu rispetto e spingere la nostra amministrazione comunale a vigilare sull’applicazione del regolamento sul decoro urbano che prevede sanzioni per chi non lo rispetta».

Per chi volesse partecipare il ritrovo è previsto sabato 7 settembre per le 10.30 in piazza San Giuseppe (vicino a piazza Monte Grappa).

«Da semplici cittadini passiamo ai fatti con paletta, scopa e secchiello, per provvedere alla raccolta del pattume (mozziconi di sigarette, bottiglie e altri piccoli scarti, ad eccezione degli escrementi) che cittadini incivili lasciano nelle vie del centro».

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.