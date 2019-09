Nel bosco dell’Osservatorio alla scoperta dei suoi segreti

Domenica 22 settembre, dalle ore 10 alle 16, presso l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori, si terrà l’ultimo appuntamento con le “Giornate di Porte Aperte” 2019; queste giornate rientrano nel nutrito programma di eventi e conferenze organizzati ogni anno dalla Società Astronomica Schiaparelli con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia, del Parco Campo dei Fiori e dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Il tema di questa giornata è “Il bosco e i suoi animali” e vedrà la partecipazione dei volontari LIPU dell’Oasi Palude Brabbia, che accompagneranno i visitatori in un percorso naturalistico guidato attraverso i sentieri attorno all’Osservatorio, alla scoperta della natura e degli animali che abitano le nostre zone.

Arrivati in vetta sarà possibile visitare l’interno dell’Osservatorio, con la grande cupola dedicata alle importanti ricerche astronomiche, la stazione meteo climatica di montagna della rete del Centro Geofisico Prealpino – istituzione facente parte della “Società Astronomica Schiaparelli”- e la stazione sismica collegata alla rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Infine, ci si potrà cimentare nell’osservazione del Sole utilizzando gli strumenti del laboratorio eliofisico, che consente una facile visualizzazione della fotosfera solare, con le macchie nere; della cromosfera, con le enormi protuberanze rosse, e dello spettro del Sole, utile per capire di quali elementi chimici è composto.

Questa giornata di “porte aperte” è pensata per tutti, con un occhio di riguardo per i più piccoli, che potranno cimentarsi in divertenti laboratori didattici ed effettuare tutte le attività sopra descritte.

La manifestazione è gratuita, e non è necessaria la prenotazione; per qualsiasi ulteriore informazione contattare la segreteria dell’Osservatorio al 0332 235491 www.astrogeo.va.it.