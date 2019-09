New Discovery Sport, non smettere mai di andare oltre

Sabato 21 settembre da Autosalone Internazionale a Varese e Castellanza è arrivata New Discovery Sport, il nuovo suv compatto Land Rover, festeggiato con una giornata di porte aperte che è stata l’occasione per conoscere da vicino tutte le caratteristiche dell’auto, oppure effettuare un test drive.

Galleria fotografica New Discovery Sport 4 di 6

New Discovery Sport, può contare su una carrozzerai elegante, nuovi fari a led, paraurti e una griglia di stile che le donano una linea unica, che ben si sposa con interni accattivanti.

Il veicolo si presenta con un modello ibrido, con motorizzazioni Mild Hybrid che sfruttano l’energia in fase di decelerazione per ridistribuirla in modo intelligente, ottimizzando l’efficienza delle prestazioni e riducendo il consumo di carburanti e le emissioni di Co2.

La nuova vettura di casa Land Rover si trova a suo agio in qualsiasi situazione: lo spirito di avventura è scritto nel suo Dna grazie alle capacità off-road che la rendono ideale per una guida fuoristrada sempre piacevole e in tutta libertà.

Il Terrain Response 2 agevola il transito sulle superfici irregolari e variabili e permette di selezionare la modalità di guida più adatta alle proprie esigenze mentre il clearsight ground view rende il cofano trasparente per avere sempre il pieno controllo della strada. Lo specchietto clearsight con immagini video in real time permette di avere in ogni momento una visuale posteriore libera e aiuta nelle manovre. E in ultimo, ma non per importanza, per favorire i lunghi spostamenti New Discovery Sport è dotata di un sistema di infotainment e connessione internet Wi-Fi Hotspot 4G.