Non riusciva a rispettare i domiciliari, 50enne torna in carcere

Voleva la libertà ed è passato dalle mura di casa a quelle di una cella del carcere. I Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo un 50enne di Busto, disoccupato, pregiudicato.

L’uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per un furto commesso all’edicola di piazzale Crespi a febbraio di quest’anno ma è tornato in carcere per reiterate violazioni degli obblighi cui era sottoposto e segnalati dai Carabinieri in numerose circostanze.

Di fatto l’uomo è risultato assolutamente e costantemente incapac di rispettare gli obblighi imposti, negli ultimi giorni del mese di agosto era stato trovato all’esterno della propria abitazione senza averne autorizzazione; in una circostanza alle 07.15 del mattino, in una seconda, a due giorni di distanza, alle 16.15 del pomeriggio.

Il soggetto si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato in flagranza di reato lo scorso febbraio, dai Carabinieri del Norm di Busto, per un furto all’edicola di Busto Arsizio sita in piazzale Rodolfo Crespi.