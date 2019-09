Una nuova stagione di bella musica per “I Barocchisti”

Si apre domenica 29 settembre alle 20,30 all’Auditorium Stelio Molo della Rsi, a Lugano Besso, la nuova stagione musicale dei Barocchisti e del Coro della Radiotelevisione svizzera, sotto la guida del M° Diego Fasolis.

Apprezzati a livello internazionale quale complesso di riferimento per l’esecuzione del repertorio antico su strumenti storici, sotto la guida di Fasolis hanno raccolto l’eredita della Società cameristica di Lugano fondata da Edwin Loehrer.

Insieme al Coro della Radiotelevisione Svizzera in questi ultimi anni l’orchestra ha realizzato diverse produzioni concertistiche e discografiche, tra le quali si annoverano quelle dedicate a Bach (Arts), ritenute di riferimento.

I Barocchisti si sono esibiti nei maggiori Festival musicali in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Stati Uniti.

Per il concerto del 29 settembre saranno eseguiti Johann Sebastian Bach e Domenico Gabrielli, con Mauro Valli al violoncello

PROGRAMMA

Domenico Gabrielli (1659-1694)

Mottetto per San Nicola

Aria: “Accurrite tartarei spiriti” (Satanas, Basso)

Aria: “Eia spiritus bella teterrima” (Satanas, Basso)

Coro di Demoni: “Venite furores, pugnate”

Recitativo: “Tartarea silete monstra”, (S. Nicola, soprano)

Aria Angelicae mentes (S. Nicola, soprano)

Coro d’angioli: “Nicolaus vivat”

Domenico Gabrielli

Ricercare secondo in la minore, per violoncello solo

Johann Sebastian Bach(1685-1750)

Suite n.5 per violoncello in do minore BWV 1011

Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I – II, Gigue

Johann Sebastian Bach

Mottetto “O Jesu Christ, mein Lebens Licht“ BWV 118, per coro a 4 voci e strumenti

Johann Sebastian Bach

Mottetto “Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“ BWV 228, per due cori e strumenti

Johann Sebastian Bach

Mottetto „Singet den Herrn ein neues Lied“, BWV 225 per due cori

Biglietti e prevendite: Ente turistico del Luganese, piazza della Riforma

Qui il programma della stagione 2019-2020