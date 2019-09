Nuove specializzazioni per il corso di giurisprudenza all’Insubria

Si rinnova e sta al passo con i tempi il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria coordinato da Barbara Pozzo, uno dei corsi a ciclo unico dell’ateneo, attivo sia a Varese che a Como, settimo in Italia per il suo settore nella classifica Censis 2019.

Per il nuovo anno accademico, all’interno dei tre indirizzi didattici (Economie d’impresa, Linguistico e internazionale e Forense), sono stati avviati quattro focus tematici e interdisciplinari che rispondono alle esigenze del mondo del lavoro: sono «Diritto e nuove tecnologie» e «Diritto, ambiente, territorio e sostenibilità» a Varese, «Moda e diritto» e «Cooperazione internazionale e sviluppo» a Como, dove è già attivo «Diritto svizzero».

Ogni focus offre agli studenti una serie di esami curricolari specifici, volti a fornire una solida base giuridica di partenza nell’ambito di riferimento, e una serie di iniziative aggiuntive (seminari, workshop, convegni, summer school) su temi e problemi giuridici di grande attualità. Ogni attività sarà documentata in un dossier personale da allegare al curriculum vitae.