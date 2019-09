Nuovi colori per il Parco I Maggio

Il Parco I Maggio ha un murales tutto nuovo.

L’opera di street art è stata realizzata sabato 7 settembre dagli artisti de “La Portineria” di Malnate, che hanno ridipinto il muro dell’edificio antistante il castello, durante l’evento “Muri di Carta”, una festa dedicata all’arte con musica, decine di fotografie appese tra gli alberi e uno skate park aperto a tutti.

Il nuovo murales è il risultato del bando di co-progettazione avviato dal comune di Malnate. Si tratta di un bando in essere da due anni e che verrà riproposto anche nel 2020. L’obiettivo è quello di collaborare con le associazioni del territorio, creando rete ed eventi ad hoc con temi differenti ogni anno. In questo caso, la priorità era dare uno spazio ai giovani e soprattutto far sì che lasciassero una loro impronta.

I ragazzi che hanno realizzato questo murales arrivano da diverse università di spessore come Brera, le Belle Arti di Bologna, la Pixel Mad in Belgio e l’Isia di Urbino. Attualmente lavorano come grafici in diverse aziende, project design, tatuatori e illustratori.

Davide Zulli in particolare, ha appena inaugurato una mostra archeologica fantasy al Sub Strato a Varese: l’artista vuole far riflettere gli “spettatori” su quello che sarà il futuro del nostro ambiente se non ci prestermo attenzione ma non solo.

Kunst è la scritta che ha realizzato sulla parete presso il parco Primo Maggio, significa “arte” in Olandese.

Gli altri ragazzi sono: Lorenzo Fulli, Giovanni, Filipp, Ettore e Guido, in arte Wizar.