Olio usato, che fare? Ecco il nuovo punto di raccolta

Raccogliere, recuperare e riutilizzare gli oli vegetali esausti per proteggere l’ambiente, le sue risorse e contestualmente promuovere lo sviluppo economico del territorio.

E’ questo in estrema sintesi il contenuto dell’accordo sottoscritto dal Comune di Castellanza con la società Due Maich Servizi Srl per recuperare e raccogliere l’olio vegetale domestico esausto nel punto vendita cittadino di Tigros dove sarà collocata un’apposita stazione per la raccolta e il conferimento degli oli vegetali esausti raccolti nelle bottiglie di plastica (bottiglie dell’acqua, bibite, ecc…). L’inaugurazione del servizio è avvenuta questa mattina, Sabato 14 Settembre, presso il punto vendita Tigros di via Bettinelli a Castellanza alla presenza del Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, e di altre autorità.

Si tratta di un servizio di grandissima utilità in quanto le materie prime vegetali di scarto, come gli oli vegetali esausti, opportunamente raccolte e recuperate, possono essere trasformate in prodotti da ricollocare sul mercato e in biocombustibile, e pertanto sono considerate fonte energetica rinnovabile.

Diversamente, gli oli vegetali esausti se non raccolti separatamente, vengono normalmente in gettati in fognatura determinando gravi problemi al funzionamento degli impianti di depurazione e difficoltà notevoli alla loro separazione dalle acque e al loro smaltimento, con consistenti costi aggiuntivi per la depurazione oltre a quelli della manutenzione della rete.

Peggio ancora, se dispersi nei corsi d’acqua superficiali, determinano gravi danni alla ossigenazione, compromettendo la sopravvivenza di flora e fauna. Quando l’olio penetra nel sottosuolo si deposita intorno alle particelle di terra, formando una barriera tra le particelle stesse, l’acqua e le radici capillari delle piante, impedendo loro l’assunzione delle sostanze nutritive.

Grazie all’accordo con la società Due Maich Servizi Srl, invece, è garantito il controllo del ciclo di fine vita dell’olio vegetale esausto, divenuto rifiuto, secondo un sistema di filiera che prevede la raccolta, i controlli e l’avvio al recupero. Il conferimento dell’olio per il cittadino è molto semplice: basterà raccoglierlo in una qualsiasi bottiglia di plastica e inserirla nel contenitore senza effettuare alcuno svuotamento e quindi senza il rischio di sporcarsi. La Due Maich Servizi srl provvederà al recupero tramite il ritiro e sostituzione del contenitore carrellato per la raccolta colmo di bottiglie, il trasporto all’impianto di recupero, lo svuotamento delle bottiglie e smaltimento della plastica risultante, il rilascio di formulario compilato in tutte le sue parti e il recupero degli oli vegetali contenuti.

In questo modo il Comune di Castellanza intende affermare ancora una volta politiche ambientali avanzate, basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente.