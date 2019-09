Piace l’aperitivo al tramonto sulla torre civica per il “Fuori Fiera”

Grande successo per l’apertura della torre civica in occasione del “FuoriFiera” della Fiera di Varese e organizzato da Comune di Varese con la Pro Loco.

Trecentoquidici i visitatori che hanno potuto salire sulla torre: un numero che è stato particolarmente alto nella domenica pomeriggio, con posti esauriti e grande lavoro di accompagnamento dei volontari degli Angeli urbani.

Molto apprezzata anche la novità dei suggestivi aperitivi al tramonto a cura di Caesar bar Minigolf con intrattenimento musicale di Riccardo De Chirico alla loggia panoramica della torre. Con loro, hanno “conquistato” la torre anche gli assaggi dei prodotti del Sacro monte: Pandolce, Mustazzitt e Amaro proposti dall’Emporio.

Nei prossimi giorni Pro Loco comunicherà la cifra raccolta, che verrà utilizzata per migliorare l’esperienza in torre civica: in particolare la visitabilità e sicurezza della torre. «Il successo dell’apertura dimostra la fattibilità e gradimento di un’apertura più frequente – ha confermato Giancarlo Di Ronco, presidente di Pro Loco Varese – Confermiamo la nostra disponibilità a farlo insieme alle persone e associazioni che hanno a cuore il progetto».