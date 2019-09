Rimonta vincente dei Mastini nella prima amichevole

Inizia con un successo la stagione agonistica dei Mastini dell’hockey, impegnati nella prima delle due amichevoli precampionato sul ghiaccio di Torre Pellice in provincia di Torino. La squadra di Massimo Da Rin ha battuto in rimonta i padroni di casa del ValpEagle al termine di un match dai due volti.

I gialloneri infatti sono finiti sotto di tre reti nelle prime due frazioni di gioco, complice anche un ritardo nella preparazione fisica rispetto ai piemontesi, neopromossi in Italian Hockey League e formazione considerata già di livello per il campionato. Prima Gardiol (14′) e poi Cordin (17′) hanno siglato le reti della Valpe nel primo terzo, nonostante qualche buon attacco varesino respinto dal portiere Pilon. Nel terzo centrale è poi arrivata la marcatura di De Biasio (a 4 contro 3) ma non sono mancati i colpi proibiti, con una carica violenta di Cordin su Pietro Borghi e qualche altro parapiglia.

Scintille che scuotono i Mastini, i quali accorciano al 4′ dell’ultimo periodo con Perna su assist di Marcello Borghi. Il 3-1 ridà speranze ai gialloneri e così poco dopo è capitan Raimondi a infilare il portiere avversario pur in inferiorità numerica. Michael Mazzacane e Schina sfiorano subito il pareggio, ma il disco si ferma sui pali, però ormai Varese è in pieno gas e trova il 3-3 con Asinelli. Poi Tura congela il parziale con un paio di belle parate e Francesco Borghi, sfruttando il powerplay, siglia il definitivo 4-3 a due minuti dalla fine.