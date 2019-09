Saronno Baseball: si prepara il secondo weekend di open day

Procede l’open day di Saronno Baseball: dopo le dimostrazioni di sabato 21 e domenica 22 settembre, il prossimo appuntamento è fissato per il weekend del 28 e 29 settembre.

L’open day, finalizzato alla campagna iscrizioni per la stagione 2020, ha avuto inizio lo scorso sabato dalle ore 14, con la dimostrazione dei già tesserati under 12-15, proseguendo con la seconda dimostrazione di domenica, riservata al minibaseball per bambini dai 6 ai 10 anni. Sempre nella giornata di domenica 22, la sfida tra una rappresentativa della serie C e le Vecchie Glorie.

Il programma dell’evento prevede altre due giornate: sabato 28, a partire dalle 14, sarà possibile assistere alla dimostrazione degli under 15-18, mentre è organizzato per domenica 29, dalle ore 9, il torneo di Slowpitch a 3 squadre. Le prove e i gadget sono riservati alle ragazze e ai ragazzi dai 6 ai 15 anni. L’open day di Saronno Baseball prosegue presso il campo da baseball di Saronno, in via Ungaretti.