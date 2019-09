Schianto in autostrada, un ferito grave

Grave incidente stradale verso le ore 9.30 di questa mattina, sabato 21 settembre, all’altezza del bivio della A8 con la A26 a Gallarate.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro la cuspide dello svincolo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto mediante l’uso di cesoia/divaricatore l’uomo e collaborato con il personale sanitario.

Nell’incidente un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito. Soccorso sul posto, è stato poi trasportato in ospedale a Legnano in codice rosso.