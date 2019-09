Servizio civile, sei posti alle Acli in provincia di Varese

Anche questo anno le Acli di Varese parteciperanno al bando del Servizio Civile, che darà la possibilità a 40.651 giovani di diventare operatori volontari. Sei i posti disponibili con Acli Varese.

Possono presentare domanda per il bando volontari 2019 i giovani tra i 18 e i 28 anni (cittadini italiani/ cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea/ cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità online (qui), entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

I giovani che saranno selezionati per partecipare al Servizio Civile Universale per il Bando 2019 nelle Acli avranno diritto a rimborso spese mensile di 439,50 euro; una valutazione dell’esperienza, ai fini dei concorsi pubblici, al pari di un servizio prestata presso la Pubblica Amministrazione; il riscatto dei mesi in servizio civile ai fini del trattamento previdenziale; partecipare a 114 ore di formazione complessiva suddivisa in formazione generale e formazione specifica; ricevere l’attestato di partecipazione al Servizio Civile Universale; usufruire di 20 giorni di permesso e 15 giorni di malattie (oltre al riconoscimento di eventuali permessi straordinari regolati da specifica normativa).

Quattro sono i progetti di Acli Varese

-Progetto Storie di donne – ambito di interesse donne, immigrazione, collaboratrici famigliari. Sede di attuazione Acli di Varese (n.1 volontario).

-Progetto Il futuro è già domani – ambito di interesse dispersione scolastica. Sede di attuazione Enaip di Busto Arsizio (n.2 volontari) e Varese (n.1 volontario).

-Progetto Aiutiamoli a casa nostra – ambito di interesse immigrazione. Sede di attuazione Acli di Busto Arsizio (n.1 volontario).

– Progetto It’s all “rights” – ambito di interesse diritti. Sede di attuazione Acli di Gallarate e Cassano Magnago (n.1 volontario).