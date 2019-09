Si ribalta con l’auto: ferito un ventisettenne

È ricoverato a Gallarate il giovane di 27 anni che questa mattina si è ribaltato con la sua vettura.

L’incidente è avvenuto a Sumirago in via Ambrogio Colombo, la strada che collega Sumirago a Jerago in zona Laghetto.

Erano da poco passate le 11 quando il conducente ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi. La vettura è rimasta ferma in mezzo alla strada bloccando la circolazione su entrambe le corsie. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i carabinieri di Gallarate