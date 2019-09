Sport senza barriere, ecco i divieti di sosta e di transito

In occasione della manifestazione Sport senza barriere che si terrà il 6, 7 e 8 settembre a Luino presso il campo sportivo dell’oratorio di via San

Pietro, in piazza Chirola e in via della Vittoria, località Le serenelle, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza con alcuni provvedimenti temporanei per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e senza causare intralcio alla circolazione

VIA SAN PIETRO

Su tutta la via viene istituito temporaneamente, dalle ore 7 del 7 settembre alle ore 20 dell’8 settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati dai partecipanti alla manifestazione sportiva.

PIAZZALE DEL PARCHEGGIO UBICATO in VIA SAN PIETRO

Su tutta la piazza viene istituito temporaneamente, dalle ore 14 del 6 settembre alle ore 20 dell’8 settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati dai partecipanti alla manifestazione sportiva

VIA GOLDONI PARCHEGGIO STERRATO

Su tutta la piazza viene istituito temporaneamente, dalle ore 7 del 7 settembre alle ore 20 dell’8 settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati dai partecipanti alla manifestazione sportiva.

VIALE RIMEMBRANZE

Su tutta la via viene istituito temporaneamente, dalle ore 7 del 7 settembre alle ore 20 dell’8 settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati dai partecipanti alla manifestazione sportiva e temporanea istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati dai partecipanti alla manifestazione – dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia dalle ore 7,00 del 7 settembre alle ore 20,00 del 8 settembre .

VIA DELLA VITTORIA

Parcheggio fronte lago dal chiosco bar al lungolago Carlo Zona – la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di

quelli utilizzati dai partecipanti alla manifestazione – il giorno 8 settembre dalle 12 alle 18.

Nelle giornate di svolgimento della manifestazione gli organizzatori della manifestazione realizzeranno un percorso di collegamento dal campo sportivo dell’Oratorio San Luigi di Via San Pietro a Viale Dante presso Associazione Velica Alto Verbano (AVAV) lungo il seguente percorso – su marciapiede – opportunamente presidiato da personale addetto: via Rimembranze – Piazza B. Luini –via B. Luini – Piazza Risorgimento –via XV Agosto – Piazza Garibaldi – viale Dante presso Avav;

Ulteriori provvedimenti della circolazione stradale relativi a “Divieto di Transito” dei veicoli potranno essere adottati in base alle necessità emergenti dagli agenti della Polizia Locale, mediante sbarramenti con deviazioni su percorsi alternativi.