Tor de glaciers, la straordinaria impresa di Luca Papi

(aggiornamento ore 10.29)

Ce l’ha fatta, Luca Papi. L’atleta varesino ha tagliato per primo il traguardo del Tor des Glaciers. Una straordinaria impresa – 450 chilometri di percorso e 32.000 metri di dislivello – che lo ha visto in testa alla classifica fin dalle prime ore. Partito venerdì 6 settembre, il corridore sacromentino ha concluso la gara, una delle prove di ultratrail più impegnative, in meno di cinque giorni e dodici ore. Non è la prima volta che l’atleta di Varese sale sul podio, soltanto pochi mesi fa aveva conquistato il Gran Canaria.

(aggiornamento ore 10)

Ultimi chilometri al traguardo per il varesino Luca Papi che ormai da giorni guida la classifica del Tor des Glaciers.

Neve, pioggia, freddo, dislivelli e percorsi impegnativi non hanno fermato l’atleta italiano che nella serata di ieri aveva accumulato un vantaggio di circa 20 chilometri sul secondo in classifica, Richard Victor a sua volta davanti a Masahiro Ono. Tra le donne è prima Marina Plavan.

Dopo la giornata di ieri che ha visto la vittoria al Tor des Géants del vigile del fuoco bergamasco, Oliviero Bosatelli (secondo classificato Galen Reynolds, arrivato poco dopo le ore 18 (77h06’12”) e terzo Danilo Lantermino, alle 19.09 con il tempo di 79h09’49”) i riflettori sono ora puntati sul Glaciers, una delle più difficili gare di ultratrail. Con 450 chilometri di percorso e 32.000 metri di dislivello, questo Tor è una prova decisamente impegnativa, che percorre le alte vie 3 e 4 della valle d’Aosta, (vie quasi dimenticate e ripristinate per l’occasione) da concludere in 190 ore: entro cioè le 18 di sabato 14 settembre.

Luca Papi questa mattina affronta l’ultima discesa senza mai perdere il sorriso e anche la giusta dose di ironia (sulla pagina social del Tor des Géants è partito un sondaggio per il taglio dei suoi ricci in caso di vittoria alla fine di questa straordinaria impresa).