Il Tor de Géants festeggia il decimo anniversario con Eolo protagonista

E’ una delle corse più importanti e anche più affascinanti di Italia, se non del Mondo. Il Tor de Géants festeggerà quest’anno la decima edizione, un’occasione in più per celebrare questo appuntamento per gli amanti della corsa in montagna.

Tutto con un occhio rivolto verso il varesotto perché il main sponsor della manifestazione sarà Eolo.

Il Tor des Géants è la prima ed unica competizione che unisce la lunga distanza all’individualità del corridore, non sono imposte dall’organizzazione tappe forzate, vincerà chi metterà meno tempo gestendosi i riposi e le fermate ai ristori.

Coinvolta una regione intera, la Valle d’Aosta, lungo i suoi bellissimi sentieri ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi e attraverso il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello Regionale del Mont Avic.

Tutte queste peculiarità fanno di questa corsa una gara unica ed inimitabile. Questo trail non è solo una manifestazione sportiva agonistica, ma anche un mezzo di promozione turistica per il territorio valdostano ed i comuni coinvolti.

Il Tor des Géants si svolgerà dall’8 al 15 settembre con partenza da Courmayeur alle ore 12.00 di domenica 8 settembre e tempo massimo fino alle ore 18.00 di sabato 14 settembre. La premiazione si terrà domenica 15 settembre 2019 al Courmayeur Mountain Sport Center.

Il tempo massimo per concludere la prova è di 150 ore.