Tor de glaciers, in partenza un varesino

Sono partiti in 98 ieri sera, 6 settembre, alle 20 da Courmayeur per il Tor des glaciers: 98 atleti preparati, selezionati, ben decisi ad arrivare fino in fondo in questa incredibile sfida.

Nato per festeggiare i 10 anni del Tor del Geant, il Tor des glaciers, con i suoi 450 chilometri di percorso ed i suoi 32.000 metri di dislivello, si presenta come una delle più difficili gare di ultratrail. Una corsa impegnativa, che percorre le alte vie 3 e 4 della valle d’Aosta, (vie quasi dimenticate e ripristinate per l’occasione) da concludere in 190 ore: entro cioè le 18 di sabato 14 settembre.

Gli atleti dovranno sfidare il tempo, la neve delle alte quote, il freddo, la stanchezza, la fatica: in una gara dove non è importante vincere ma arrivare. A rappresentare Varese il sacromontino Luca Papi, già vincitore a Gran Canaria ed in altre gare di ultra trail.