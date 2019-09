Torna l’autunno cardanese, ecco gli eventi del weekend

Sta per arrivare l’autunno, e come tradizione porta con sé l’Autunno Cardanese. A Cardano al Campo, nel weekend del 21 e 22 settembre, andrà in scena una festa aperta a tutti con spettacoli, giochi e tanto altro.

Il palcoscenico principale sarà piazza Sant’Anastasio, il fulcro del centro cardanese. L’assessorato alla Cultura, insieme alla Pro Loco e a Sbocciart, porteranno per il primo weekend d’autunno street food, laboratori, stand di artigianato. Tutto questo insieme agli spettacoli di Sbocciart, festival di teatro di strada e circo contemporaneo che è ormai un’istituzione di Cardano. Un’iniziativa che anima da tre anni le vie del centro, con l’obiettivo di valorizzare il proprio territorio, per esaltarne le peculiarità e la popolazione locale.

Come detto, saranno la piazza e le vie circostanti il palcoscenico per la festa. In caso di maltempo, tuttavia, gli spettacoli avranno luogo presso la scuola di Circo ‘Sbocc – l’arte che sboccia’, in via Vittorio Veneto 1 (dove si trova il Circolo Quarto Stato).